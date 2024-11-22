Погода во Львове — прогноз от синоптиков на 23 ноября

Водителям приготовиться — какая погода будет завтра во Львове
В субботу, 23 ноября, во Львове и области будет холодно. Прогнозируется мороз и снег. Водителям следует быть осторожными, ведь синоптики предупреждают о гололедице.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии в пятницу, 22 ноября.
Погода во Львове в субботу, 23 ноября
Во Львове в субботу, 23 ноября, облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой снег. На дорогах — гололедица.
Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью -5...-3 °C, днем -2...0 °C. Влажность воздуха несколько снизится.
Во Львовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой снег. Водителям стоит быть внимательными — на дорогах возможна гололедица.
Ветер западный, 9-14 м/с. Температура ночью -7...-2°C, днем -2...+3°C. Возможно ухудшение видимости из-за осадков.
Напомним, погода в Украине 23 ноября будет влажной, холодной и ветреной. Потепление следует ожидать на юге.
В субботу, 23 ноября, в Одессе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре, а энергетики — о возможных обрывах проводов и отключении света.
Читайте Новини.LIVE!