Погода у Львові — прогноз від синоптиків на 23 листопада

Ожеледиця на дорозі. Фото: Офіційний портал Києва

У суботу, 23 листопада, у Львові та області буде холодно. Прогнозують мороз та сніг. Водіям варто бути обережними, адже синоптики попереджають про ожеледицю.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у п'ятницю, 22 листопада.

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Погода у Львові в суботу, 23 листопада

У Львові в суботу, 23 листопада, буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах — ожеледиця.

Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі -5...-3 °C, вдень -2...0 °C. Вологість повітря дещо знизиться.

Якою буде погода у Львові 23 листопада. Фото: скриншот

У Львівські області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Водіям варто бути уважними — на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі -7...-2 °C, вдень -2...+3 °C. Можливе погіршення видимості через опади.

Нагадаємо, погода в Україні 23 листопада буде вологою, холодною та вітряною. Потепління варто очікувати на півдні.

В суботу, 23 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а енергетики — про можливі обриви проводів і відключення світла.