Погода у Львові — прогноз від синоптиків на 23 листопада

Водіям приготуватись — якою завтра буде погода у Львові
У суботу, 23 листопада, у Львові та області буде холодно. Прогнозують мороз та сніг. Водіям варто бути обережними, адже синоптики попереджають про ожеледицю.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології у п'ятницю, 22 листопада.
Погода у Львові в суботу, 23 листопада
У Львові в суботу, 23 листопада, буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий сніг. На дорогах — ожеледиця.
Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі -5...-3 °C, вдень -2...0 °C. Вологість повітря дещо знизиться.
У Львівські області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Водіям варто бути уважними — на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер західний, 9-14 м/с. Температура вночі -7...-2 °C, вдень -2...+3 °C. Можливе погіршення видимості через опади.
Нагадаємо, погода в Україні 23 листопада буде вологою, холодною та вітряною. Потепління варто очікувати на півдні.
В суботу, 23 листопада, в Одесі оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про сильний вітер, а енергетики — про можливі обриви проводів і відключення світла.
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