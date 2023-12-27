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Вокзал во Львове станет более доступным – что изменится

27 декабря 2023 12:25
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Вокзал во Львове станет более доступным – что изменится
Главный вокзал во Львове. Фото: пресс-служба ЛГС
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В здании главного железнодорожного вокзала Львова установят новые стенды и указатели, чтобы жители и гости города лучше ориентировались внутри вокзала. Также установят электронное табло с графиком движения транспорта и пандус перед главным входом к железнодорожным кассам.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Когда и за какие средства будут происходить изменения

"Во Львове обновят знаки на пл. Дворцовой и в здании главного железнодорожного вокзала. А при входе в главный кассовый зал вокзала обустроят пандус. Улучшение доступности и навигации на этой локации будет осуществляться за грантовые средства Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ)", — сообщили в пресс-службе. ЛГС.

По словам разработчика новой навигационной системы Егора Калиберды, она учтет разнообразные потребности и ситуации для жителей и гостей города: будут определены конкретные места расположения информационных стендов и указателей, а при выходе с вокзала появится электронное табло с информацией о прибытии и отправке автобусов и трамваев. .

"Кроме того, в пределах средств гранта, предусмотрена установка пандуса при входе в главный кассовый зал вокзала", — отметили в ЛГС.

Замечания и предложения по навигационной системе вокзальной площади можно посылать на электронный ящик общественной организации Центр городского сервиса - [email protected] до 31 декабря этого года.

Напомним, российские оккупанты совершили очередной обстрел Херсона из артиллерии. Люди ждали эвакуационного поезда, когда началась массированная вражеская атака. В результате удара погиб полицейский и есть пострадавшие среди гражданских.

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