Вокзал у Львові стане більш доступним - що зміниться

Головний вокзал у Львові. Фото: пресслужба ЛМР

В будівлі головного залізничного вокзалу Львова встановлять нові стенди та вказівники, аби мешканці та гості міста краще орієнтувались всередині вокзалу. Також встановлять електронне табло з рухом транспорту та пандус перед головним входом до залізничних кас.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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"У Львові оновлять ознакування на пл. Двірцевій та в будівлі головного залізничного вокзалу. А при вході до головної касової зали вокзалу облаштують пандус. Покращення доступності та навігації на цій локації здійснюватиметься за грантові кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)", — повідомили в ЛМР.

За словами розробника нової навігаційної системи Єгора Каліберди, вона врахує різноманітні потреби та ситуації для мешканців та гостей міста: будуть визначені конкретні місця розташування інформаційних стендів та вказівників, а при виході з вокзалу з'явиться електронне табло з інформацією про прибуття та відправлення автобусів та трамваїв.

"Крім того, в межах коштів гранту, передбачене встановлення пандусу при вході до головного касового залу вокзалу",— зазначили в ЛМР.

Зауваження та пропозиції щодо навігаційної системи вокзальної площі можна надсилати на електронну скриньку громадської організації Центр міського сервісу - [email protected] до 31 грудня цього року.

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