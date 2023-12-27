Вокзал у Львові стане більш доступним - що зміниться
В будівлі головного залізничного вокзалу Львова встановлять нові стенди та вказівники, аби мешканці та гості міста краще орієнтувались всередині вокзалу. Також встановлять електронне табло з рухом транспорту та пандус перед головним входом до залізничних кас.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Коли та за який кошт відбуватимуться зміни
"У Львові оновлять ознакування на пл. Двірцевій та в будівлі головного залізничного вокзалу. А при вході до головної касової зали вокзалу облаштують пандус. Покращення доступності та навігації на цій локації здійснюватиметься за грантові кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ)", — повідомили в ЛМР.
За словами розробника нової навігаційної системи Єгора Каліберди, вона врахує різноманітні потреби та ситуації для мешканців та гостей міста: будуть визначені конкретні місця розташування інформаційних стендів та вказівників, а при виході з вокзалу з'явиться електронне табло з інформацією про прибуття та відправлення автобусів та трамваїв.
"Крім того, в межах коштів гранту, передбачене встановлення пандусу при вході до головного касового залу вокзалу",— зазначили в ЛМР.
Зауваження та пропозиції щодо навігаційної системи вокзальної площі можна надсилати на електронну скриньку громадської організації Центр міського сервісу - [email protected] до 31 грудня цього року.
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