Атака на Львовскую область 6 сентября - в ОВА сообщили о последствиях

Враг беспилотниками атаковал Львовскую область — обломки российского дрона вызвали пожар
В ночь на 6 сентября враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками. В результате падения обломков беспилотника произошел пожар в промышленной зоне.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в пятницу, 6 сентября.
Атака на Львовщину
По данным ОВА, во Львовской области около 03:15 6 сентября на территории промышленной зоны возле Малехова упали обломки российского беспилотника. В результате этого загорелись четыре грузовика.
"На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат" , — отметил Козицкий.
Сообщается, что над ликвидацией возгорания работали 32 спасателя, были привлечены шесть единиц спецтехники.
В общей сложности этой ночью на Львовщине тревоги звучали два раза, за это время враг атаковал регион тремя ударными беспилотниками. ПВО обезвредило все цели.
Информации о пострадавших в результате атаки нет.
"Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Спасибо защитникам за это утро", — написал глава ОВА.
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