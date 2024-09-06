Атака на Львовскую область 6 сентября - в ОВА сообщили о последствиях

Последствия падения обломков российского БпЛА во Львовской области. Фото: ГСЧС Львовщины

В ночь на 6 сентября враг атаковал Львовскую область боевыми беспилотниками. В результате падения обломков беспилотника произошел пожар в промышленной зоне.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в пятницу, 6 сентября.

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По данным ОВА, во Львовской области около 03:15 6 сентября на территории промышленной зоны возле Малехова упали обломки российского беспилотника. В результате этого загорелись четыре грузовика.

Грузовики, которые загорелись в результате падения обломков беспилотника. Фото: ГСЧС Львовщины

"На место оперативно прибыли пожарные. За 1,5 часа пожар удалось потушить. К сожалению, машины ремонту не подлежат" , — отметил Козицкий.

Спасатель при тушении пожара в промышленной зоне. Фото: ГСЧС Львовщины

Сообщается, что над ликвидацией возгорания работали 32 спасателя, были привлечены шесть единиц спецтехники.

В общей сложности этой ночью на Львовщине тревоги звучали два раза, за это время враг атаковал регион тремя ударными беспилотниками. ПВО обезвредило все цели.

Информации о пострадавших в результате атаки нет.

Спасатели ликвидируют возгорание. Фото: ГСЧС Львовщины

"Все системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Спасибо защитникам за это утро", — написал глава ОВА.