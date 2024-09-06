Атака на Львівську область 6 вересня — в ОВА повідомили про наслідки

Ворог безпілотниками атакував Львівщину — уламки російського дрона спричинили пожежу
Уночі проти 6 вересня ворог атакував Львівську область бойовими безпілотниками. Внаслідок падіння уламків безпілотника відбулась пожежа у промисловій зоні.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у п'ятницю, 6 вересня.
Атака на Львівщину
За даними ОВА, на Львівщині близько 03:15 6 вересня на території промислової зони біля Малехова впали уламки російського безпілотника. Внаслідок цього загорілися чотири вантажівки.
"На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають", — зазначив Козицький.
Повідомляється, що над ліквідацією загоряння працювали 32 рятувальники, було залучено шість одиниць спецтехніки.
Загалом цієї ночі на Львівщині тривоги лунали два рази, за цей час ворог атакував регіон трьома ударними безпілотниками. ППО знешкодила усі цілі.
Інформації про постраждалих внаслідок атаки немає.
"Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Дякуємо оборонцям за цей ранок", — написав голова ОВА.
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