Атака на Львівську область 6 вересня — в ОВА повідомили про наслідки

Наслідки падіння уламків російського БпЛА на Львівщині. Фото: ДСНС Львівщини

Уночі проти 6 вересня ворог атакував Львівську область бойовими безпілотниками. Внаслідок падіння уламків безпілотника відбулась пожежа у промисловій зоні.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у п'ятницю, 6 вересня.

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За даними ОВА, на Львівщині близько 03:15 6 вересня на території промислової зони біля Малехова впали уламки російського безпілотника. Внаслідок цього загорілися чотири вантажівки.

Вантажівки, які загорілися внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: ДСНС Львівщини

"На місце оперативно прибули вогнеборці. За 1,5 години пожежу вдалося загасити. На жаль, машини ремонту не підлягають", — зазначив Козицький.

Рятувальник під час гасіння пожежі у промисловій зоні. Фото: ДСНС Львівщини

Повідомляється, що над ліквідацією загоряння працювали 32 рятувальники, було залучено шість одиниць спецтехніки.

Загалом цієї ночі на Львівщині тривоги лунали два рази, за цей час ворог атакував регіон трьома ударними безпілотниками. ППО знешкодила усі цілі.

Інформації про постраждалих внаслідок атаки немає.

Рятувальники ліквідують загоряння. Фото: ДСНС Львівщини

"Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Дякуємо оборонцям за цей ранок", — написав голова ОВА.