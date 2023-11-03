Вражеская атака "шахедов" на Львовскую область — Садовый и Козицкий рассказали о последствиях
В ночь на 3 ноября россияне атаковали Украину "шахедами". На этот раз они пытались нанести удары и по территории Львовской области.
О последствиях вражеской атаки рассказали мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Что известно о ночной атаке
По его словам, региону в эту ночь угрожали 16 "шахедов".
"Наши ПВО отработали их в пределах своей зоны ответственности, это не только Львовская область", — написал он.
Также он подчеркнул, что во Львове ночь прошла спокойно, и поблагодарил за это защитников.
Сколько дронов удалось уничтожить
В свою очередь, украинским защитникам удалось сбить над Львовской областью 11 беспилотников, однако все же зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры региона.
"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали", — добавил Козицкий.
Напомним, ночью 3 ноября во Львовской области прогремели мощные взрывы. Сообщалось об атаке беспилотников, запущенных РФ.
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