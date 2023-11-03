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Вражеская атака "шахедов" на Львовскую область — Садовый и Козицкий рассказали о последствиях

3 ноября 2023 09:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Вражеская атака "шахедов" на Львовскую область — Садовый и Козицкий рассказали о последствиях
Мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Медиацентр "Украина"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ночь на 3 ноября россияне атаковали Украину "шахедами". На этот раз они пытались нанести удары и по территории Львовской области.

О последствиях вражеской атаки рассказали мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Что известно о ночной атаке

По его словам, региону в эту ночь угрожали 16 "шахедов".

"Наши ПВО отработали их в пределах своей зоны ответственности, это не только Львовская область", — написал он.

Также он подчеркнул, что во Львове ночь прошла спокойно, и поблагодарил за это защитников.

последствия атаки во Львовской области
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Андрея Садового

Сколько дронов удалось уничтожить

В свою очередь, украинским защитникам удалось сбить над Львовской областью 11 беспилотников, однако все же зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры региона.

"К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали", — добавил Козицкий.

последствия атаки во Львовской области
Скриншот сообщения з телеграм-канала Максима Козицкого

Напомним, ночью 3 ноября во Львовской области прогремели мощные взрывы. Сообщалось об атаке беспилотников, запущенных РФ.

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