У Львівській ОВА та мерії розповіли про наслідки нічної атаки РФ на регіон

Мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Медіацентр "Україна"

В ніч на 3 листопада росіяни атакували Україну "шахедами". Цього разу вони намагалися завдати ударів і по території Львівської області.

Про наслідки ворожої атаки розповіли мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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За його словами, регіону в цю ніч загрожували 16 "шахедів".

"Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область", — написав він.

Також він наголосив, що у Львові ніч пройшла спокійно та подякував за це захисникам.

Скриншот допису з телеграм-каналу Андрія Садового

Скільки дронів вдалося знищити

Своєю чергою українським захисникам вдалося збити над Львівщиною 11 безпілотників, проте все ж зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури регіону.

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували", — додав Козицький.

Скриншот допису з телеграм-каналу Максима Козицького

Нагадаємо, вночі 3 листопада у Львівській області пролунали потужні вибухи. Повідомлялось про атаку безпілотників, які запустила РФ.