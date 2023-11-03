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Ворожа атака "шахедів" на Львівщину — Садовий та Козицький розповіли про наслідки

3 листопада 2023 09:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львівській ОВА та мерії розповіли про наслідки нічної атаки РФ на регіон
Мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Медіацентр "Україна"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В ніч на 3 листопада росіяни атакували Україну "шахедами". Цього разу вони намагалися завдати ударів і по території Львівської області.

Про наслідки ворожої атаки розповіли мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

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Що відомо про нічну атаку 

За його словами, регіону в цю ніч загрожували 16 "шахедів". 

"Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область", — написав він.

Також він наголосив, що у Львові ніч пройшла спокійно та подякував за це захисникам.

наслідки атаки на Львівщині
Скриншот допису з телеграм-каналу Андрія Садового

Скільки дронів вдалося знищити

Своєю чергою українським захисникам вдалося збити над Львівщиною 11 безпілотників, проте все ж зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури регіону. 

"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували", — додав Козицький. 

наслідки атаки на Львівщині
Скриншот допису з телеграм-каналу Максима Козицького

Нагадаємо, вночі 3 листопада у Львівській області пролунали потужні вибухи. Повідомлялось про атаку безпілотників, які запустила РФ. 

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