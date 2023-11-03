У Львівській ОВА та мерії розповіли про наслідки нічної атаки РФ на регіон

Ворожа атака "шахедів" на Львівщину — Садовий та Козицький розповіли про наслідки
В ніч на 3 листопада росіяни атакували Україну "шахедами". Цього разу вони намагалися завдати ударів і по території Львівської області.
Про наслідки ворожої атаки розповіли мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Що відомо про нічну атаку
За його словами, регіону в цю ніч загрожували 16 "шахедів".
"Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область", — написав він.
Також він наголосив, що у Львові ніч пройшла спокійно та подякував за це захисникам.
Скільки дронів вдалося знищити
Своєю чергою українським захисникам вдалося збити над Львівщиною 11 безпілотників, проте все ж зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури регіону.
"На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Була пожежа, її оперативно ліквідували", — додав Козицький.
Нагадаємо, вночі 3 листопада у Львівській області пролунали потужні вибухи. Повідомлялось про атаку безпілотників, які запустила РФ.
Читайте Новини.LIVE!