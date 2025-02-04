На Львовщине воин подал в суд на часть из-за выплат

Военный с протезом. Иллюстративное фото: Future for Ukraine

Во Львовской области состоялся суд относительно невыплаты дополнительных средств военнослужащему во время лечения. Он находился за границей, где получил ампутацию части ноги.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В апреле 2022 года военный во время выполнения боевого задания на фронте получил ранения в результате обстрелов россиян, а затем попал в плен.

После возвращения домой с ноября 2022 года по июнь 2023 года мужчина проходил лечение в Украине и получал все предусмотренные выплаты, в том числе и дополнительные 100 тысяч гривен.

А с июня по декабрь 2023 года находился на лечении во Франции, где ему ампутировали часть ноги. В этот период воинская часть не начисляла бойцу деньги, в результате чего он не получил 561 тысячу причитающихся ему выплат.

В ответе воинской части на адвокатский запрос говорится, что заявление о выплате 100 тысяч не было согласовано с начальником медицинской службы воинской части "из-за отсутствия решения ВВК о продленном и длительном сроке лечения военнослужащего".

Решение суда

Суд установил, что после лечения в 2024 году военный получил вторую группу инвалидности как ветеран войны. Таким образом во время лечения даже за рубежом он должен был получать дополнительные выплаты.

Судья признал противоправными действия воинской части и обязал выплатить деньги за более чем пять месяцев.

Напомним, в Киеве состоялся суд по переплате пенсионеру более 543 тысяч гривен.

Также в Кривом Роге Днепропетровской области судили военного, который обманул жену другого воина на более чем миллион гривен.