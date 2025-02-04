На Львівщині воїн подав до суду на частину через виплати

Військовий з протезом. Ілюстративне фото: Future for Ukraine

У Львівській області відбувся суд стосовно невиплати додаткових коштів військовослужбовцю під час лікування. Він перебував за кордоном, де мав ампутацію частини ноги.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У квітні 2022 року військовий під час виконання бойового завдання на фронті отримав поранення внаслідок обстрілів росіян, а потім потрапив у полон.

Після повернення додому з листопада 2022 року по червень 2023 року чоловік проходив лікування в Україні та отримував усі передбачені виплати, зокрема й додаткові 100 тисяч гривень.

А з червня до грудня 2023 року перебував на лікуванні у Франції, де йому ампутували частину ноги. В цей період військова частина не нараховувала бійцю гроші, в результаті чого він не отримав 561 тисячу належних йому виплат.

У відповіді частини на адвокатський запит йдеться, що заява про виплату 100 тисяч не була погоджена з начальником медичної служби військової частини "через відсутність рішення ВЛК про продовжений та довготривалий термін лікування військовослужбовця".

Рішення суду

Суд встановив, що після лікування у 2024 році військовий отримав другу групу інвалідності як ветеран війни. Таким чином, під час лікування навіть за кордоном він мав отримувати додаткові виплати.

Суддя визнав протиправними дії військової частини та зобов’язав виплатити гроші за понад п'ять місяців.

Нагадаємо, у Києві відбувся суд щодо переплати пенсіонеру понад 543 тисячі гривень.

Також у Кривому Розі Дніпропетровської області судили військового, який ошукав дружину іншого воїна на понад мільйон гривень.