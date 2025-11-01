Во Львове 31 октября почтили память павших бойцов — зажгли лампадки

Лампадки, которые зажгли в честь павших воинов. Фото: Новини.LIVE

Накануне Дня всех святых в пятницу, 31 октября, во Львове почтили память погибших защитников Украины. На полях Почетных захоронений украинских воинов зажгли сотни лампадок. Огоньки памяти загорелись на Лычаковском и Голосковском кладбищах.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Чествование павших Героев

Среди тех, кто пришел на кладбище, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб за Украину, были даже дети. Кроме лампадок, принесли цветы.

Во Львове зажгли лампадки в честь павших военных. Фото: Новини.LIVE

Дети на кладбище. Фото: Новини.LIVE

Женщина возле могилы погибшего воина. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на фронте погиб журналист и военный Вадим Пидлипенский. С 2015 года он работал в редакции LIGA.net.

Также мы сообщали о смерти актера и военнослужащего Алексея Наконечного. Он погиб в ДТП.