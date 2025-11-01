Во Львове 31 октября почтили память павших бойцов — зажгли лампадки

Чествование погибших защитников — во Львове зажгли сотни лампадок
Дата публикации 1 ноября 2025 00:47
обновлено: 00:48
Лампадки, которые зажгли в честь павших воинов. Фото: Новини.LIVE
Накануне Дня всех святых в пятницу, 31 октября, во Львове почтили память погибших защитников Украины. На полях Почетных захоронений украинских воинов зажгли сотни лампадок. Огоньки памяти загорелись на Лычаковском и Голосковском кладбищах.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Чествование павших Героев
Среди тех, кто пришел на кладбище, чтобы отдать дань уважения тем, кто погиб за Украину, были даже дети. Кроме лампадок, принесли цветы.
Напомним, на фронте погиб журналист и военный Вадим Пидлипенский. С 2015 года он работал в редакции LIGA.net.
Также мы сообщали о смерти актера и военнослужащего Алексея Наконечного. Он погиб в ДТП.
