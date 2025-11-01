У Львові 31 жовтня вшанували пам'ять полеглих бійців — запалили лампадки

Лампадки, які запалили на честь полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE

Напередодні Для всіх святих у п'ятницю, 31 жовтня, у Львові вшанували пам'ять загиблих захисників України. На полях Почесних поховань українських воїнів запалили сотні лампадок. Вогники пам'яті загорілися на Личаківському та Голосківському кладовищах.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вшанування полеглих Героїв

Серед тих, хто прийшов на цвинтар, аби віддати шану тим, хто загинув за Україну, були навіть діти. Крім лампадок, принесли квіти.

У Львові запалили лампадки на честь полеглих військових. Фото: Новини.LIVE

У Львові запалили лампадки на честь полеглих військових. Фото: Новини.LIVE

У Львові запалили лампадки на честь полеглих військових. Фото: Новини.LIVE

У Львові запалили лампадки на честь полеглих військових. Фото: Новини.LIVE

У Львові запалили лампадки на честь полеглих військових. Фото: Новини.LIVE

Діти на кладовищі. Фото: Новини.LIVE

Жінка біля могили загиблого воїна. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, на фронті загинув журналіст і військовий Вадим Підлипенський. Від 2015 року він працював у редакції LIGA.net.

Також ми повідомляли про смерть актора й військовослужбовця Олексія Наконечного. Він загинув у ДТП.