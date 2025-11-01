У Львові 31 жовтня вшанували пам'ять полеглих бійців — запалили лампадки

Вшанування загиблих захисників — у Львові запалили сотні лампадок
Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 00:47
Оновлено: 00:48
Лампадки, які запалили на честь полеглих воїнів. Фото: Новини.LIVE
Напередодні Для всіх святих у п'ятницю, 31 жовтня, у Львові вшанували пам'ять загиблих захисників України. На полях Почесних поховань українських воїнів запалили сотні лампадок. Вогники пам'яті загорілися на Личаківському та Голосківському кладовищах.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Реклама
Читайте також:
Вшанування полеглих Героїв
Серед тих, хто прийшов на цвинтар, аби віддати шану тим, хто загинув за Україну, були навіть діти. Крім лампадок, принесли квіти.
Нагадаємо, на фронті загинув журналіст і військовий Вадим Підлипенський. Від 2015 року він працював у редакції LIGA.net.
Також ми повідомляли про смерть актора й військовослужбовця Олексія Наконечного. Він загинув у ДТП.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама