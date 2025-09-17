Профобразование Львовщины 2025 - спрос на рабочие профессии растет, а студенты уезжают. В чем причина.

Студенты. Иллюстративное фото: novy.tv

Нынешняя вступительная кампания в учреждения профессионально-технического образования на Львовщине продолжается до 1 октября. Она проходит на фоне военного положения, выезда части молодежи за границу и популярности высшего образования и колледжей. Несмотря на это, профтехи остаются критически важными для экономики региона, ведь именно они готовят рабочие кадры.

Почему бизнес готов инвестировать в профтехи и что ждет выпускников после обучения, читайте в материале Новини.LIVE

Какова ситуация с профтехобразованием Львовщины

По словам Ивана Пикуса, начальника отдела инноваций, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования департамента образования и науки Львовской ОГА, в этом году уже зачислено около 7 тысяч студентов из 9,8 тысячи возможных.

"Набрали около 7 тысяч студентов из 9 800. Это ниже, чем в прошлом году. Тогда, на начало сентября, мы имели 7 800. То есть фактически почти тысяча детей проседает в этом году", — рассказал Пикус.

По его словам, причин этому несколько. Часть молодежи выезжает за границу, другие выбирают колледжи или университеты.

"Все еще существует стереотип, что высшее образование обязательно. Но рынок труда показывает другую картину: вакансий для рабочих профессий значительно больше", — добавляет чиновник.

Рынок труда сегодня особенно нуждается в поварах, трактористах, сварщиках, операторах станков с числовым программным управлением, специалистах автомобильного транспорта. Именно эти профессии получают в профтехах.

"Есть вакансии, есть потребность, но не хватает выпускников. При этом мы создали более 58 учебно-практических центров с современным оборудованием, комфортными условиями и питанием. Важно, чтобы и родители поняли: профессиональное образование сегодня — это совсем другой уровень, чем еще несколько лет назад", — подчеркнул Пикус.

Работа и зарплаты

По словам чиновника, профтехи дают быстрый старт в профессии. Студент проходит путь от обучения до первого трудоустройства максимально быстро.

"Например, оператор станков с ЧПУ во Львове может рассчитывать на стартовую зарплату в тысячу долларов. И работодатели готовы брать таких специалистов уже сейчас", — пояснил он.

Бизнес активно приобщается к развитию заведений: инвестирует в материально-техническую базу и софинансирует создание учебно-практических центров. Это гарантия, что выпускники сразу получают рабочие места.

Новый закон и дуальное образование

Еще один важный шаг — принятие нового закона о профессиональном образовании. Он расширяет полномочия наблюдательных советов, в состав которых теперь будут входить не менее 50% работодателей.

"Это важный сигнал: бизнес не просто готов инвестировать в обучение, он заинтересован получить подготовленного выпускника. Мы постепенно внедряем элементы дуального образования: 70% времени студенты проводят на производстве, 30% — в теории. Это сбалансированная модель, которая уже работает во многих заведениях", — отметил Пикус.

Несмотря на трудности с набором, чиновник оптимистично оценивает перспективы. Часть молодежи уезжает, но есть и те, кто возвращается.

"Это нормальный процесс. Важно, чтобы мы создавали условия для возвращения и развития. Пример Южной Кореи доказывает: страна без больших ресурсов, но с сильной системой образования может стать одной из ведущих экономик мира", — подытожил Иван Пикус.

