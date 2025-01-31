Ветеран войны после потери рук открыл кафе во Львове - история Сергея Петченко

Сергей и Анна возле кафе. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Он ветеран войны, родом из Харьковщины, который в 2015 году добровольно ушел на фронт, а после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году снова стал на защиту Украины, получил тяжелую травму, в результате которой потерял обе руки. После длительной реабилитации он вместе с женой Анной открыл во Львове собственное кафе — "Вражає!" по адресу улица Староеврейская, 26.

Как получил травму, что мотивирует сегодня и о чем мечтает военный Сергей Петченко, читайте в материале Новини.LIVE.

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Сергей Петченко — украинец, который прошел страшные испытания войны, но не сломался. В 2015 году он добровольно пошел на фронт, чтобы защищать Украину от российской агрессии. Там получил пулевое ранение в ногу и был комиссован. Но, когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, он снова стал в ряды Вооруженных сил Украины.

"Я с 2014 года не любил россиян, поэтому в 2022 году я себя больше нигде, кроме ВСУ, не видел", — говорит ветеран.

В июне 2023 года во время выполнения боевого задания Сергей получил травму, в результате которой потерял обе руки.

"В тот день я возвращался домой из воинской части. Я ехал поездом, и мне в тамбуре стало плохо. Я потерял сознание и больше ничего не помню. Неизвестные сбросили меня с поезда... Знаете, в окопах ребята всегда молятся, чтобы только не 300-й, чтобы не инвалид. Потому что я знаю, как тяжело проходят операции, реабилитации. Но то, что я потеряю две руки, не ожидал", — отмечает Петченко.

После травмы мужчина полгода проходил лечение. А когда зажили раны, начался этап реабилитации и протезирования в Superhumans Center. Сегодня Сергей вместе со своей женой Анной открыли семейное кафе "Вражає" Супруги давно имели опыт в ресторанном бизнесе — до войны они владели заведениями на Харьковщине.

"Вражає!" — кафе, которое поражает историей

Сергей и Анна в кафе. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Мы работаем вместе с Аней. В Харьковской области мы продали свои заведения и здесь думали о своем бизнесе. Сначала я думал, что это будет фастфуд, а получилось семейное кафе. Это наша кофейно-завтрачная история. Наше заведение оформлено в теплых песочных тонах и уютной атмосферой. Изюминка заведения — большое зеркало на входе с надписью "Ти Вражаєш!". Эта идея принадлежит Анне, она хотела, чтобы каждый гость чувствовал свою уникальность здесь", — добавляет Сергей.

Жена Сергея говорит, "Вражає" — это название, которое пришло не сразу. Название кафе они приобрели за донейт в благотворительном проекте "Іменник" — годовом марафоне для поддержки предпринимателей.

"Это замечательное название, которое касается нашей семьи, что Сергей, получив травмы, не потерял надежды и поражает своей силой духа. Да и все, кто к нам приходит, так и говорят, что здесь их поражает: интерьер, еда, кофе. Да и меня мой муж за 19 лет вместе поражает. Я люблю его за мужество, силу, характер и преданность", — говорит Анна.

Военный Сергей говорит, сегодня его мотивируют не стоять на месте его сын Назар и жена Анна. Но кроме мотивации, он имеет заветную мечту — снова сесть за руль.

"Моя мотивация — моя семья. Я хочу быть рядом с сыном. Ему 4 года и ему нужно много внимания. Ради него я готов все горы на Львовщине свернуть. А для себя я хочу снова сесть за руль — я это сделаю", — отмечает Сергей.

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