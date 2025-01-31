Ветеран війни після втрати рук відкрив кафе у Львові – історія Сергія Петченка

Сергій та Анна біля кафе. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Він ветеран війни, родом з Харківщини, який у 2015 році добровільно пішов на фронт, а після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році знову став на захист України, отримав важку травму, внаслідок якої втратив обидві руки. Після тривалої реабілітації він разом із дружиною Анною відкрив у Львові власне кафе — "Вражає!" за адресою вулиця Староєврейська, 26.

Як отримав травму, що мотивує сьогодні та про що мріє військовий Сергій Петченко, читайте у матеріалі Новини.LIVE

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Сергій Петченко — українець, який пройшов страшні випробування війни, але не зламався. У 2015 році він добровільно пішов на фронт, щоб боронити Україну від російської агресії. Там отримав кульове поранення в ногу та був комісований. Але, коли в лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення, він знову став до лав Збройних сил України.

"Я з 2014 року не любив росіян, тому у 2022 році я себе більше ніде, крім ЗСУ, не бачив", — каже ветеран.

У червні 2023 року під час виконання бойового завдання Сергій отримав травму, внаслідок якої втратив обидві руки.

"У той день я повертався додому з військової частини. Я їхав потягом, і мені в тамбурі стало погано. Я зомлів і більше нічого не пам'ятаю. Невідомі скинули мене з потяга… Знаєте, в окопах хлопці завжди моляться, аби тільки не 300-й, аби не інвалід. Бо я знаю, як важко проходять операції, реабілітації. Але те, що я втрачу дві руки, не очікував", — наголошує Петченко.

Після травми чоловік пів року проходив лікування. А коли загоїлись рани, розпочався етап реабілітації та протезування у Superhumans Center. Сьогодні Сергій разом зі своєю дружиною Анною відкрили сімейне кафе "Вражає".Подружжя давно мало досвід у ресторанному бізнесі — до війни вони володіли закладами на Харківщині.

"Вражає!" — кафе, яке вражає історією

Сергій та Анна у кафе. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

"Ми працюємо разом з Анею. На Харківщині ми продали свої заклади і тут думали про свій бізнес. Спочатку я думав, що це буде фастфуд, а вийшло сімейне кафе. Це наша кавово-сніданкова історія. Наш заклад оформлений у теплих пісочних тонах і затишною атмосферою. Родзинка закладу – велике дзеркало на вході з написом "Ти вражаєш!". Ця ідея належить Анні, вона хотіла, щоб кожен гість відчував свою унікальність тут", — додає Сергій.

Дружина Сергія каже, "Вражає" — це назва, яка прийшла не відразу. Назву кафе вони придбали за донейт у благодійному проєкті "Іменник" — річному марафоні для підтримки підприємців.

"Це чудова назва, яка стосується нашої родини, що Сергій, отримавши травми, не втратив надії й вражає своєю силою духу. Та й всі, хто до нас приходить, так і кажуть, що тут їх вражає: інтер'єр, їжа, кава. Та й мене мій чоловік за 19 років разом вражає. Я люблю його за мужність, силу, характер та відданість", — каже Анна.

Військовий Сергій каже, сьогодні його мотивують не стояти на місці його син Назар та дружина Анна. Але крім мотивації, він має заповітну мрію — знову сісти за кермо.

"Моя мотивація — моя родина. Я хочу бути поруч з сином. Йому 4 роки і йому потрібно багато уваги. Заради нього я готовий всі гори на Львівщині звернути. А для себе я хочу знову сісти за кермо – я це зроблю", — наголошує Сергій.

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