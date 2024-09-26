Прогноз погоды на завтра 27 сентября во Львове от синоптиков

Женщина держит зонтик. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода во Львове в пятницу, 27 сентября, будет облачная с прояснениями. Также жителей региона ожидает небольшой дождь, местами с грозами.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода на Львовщине 27 сентября

В пятницу, 27 сентября, в Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будут дождь, местами грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с,

кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +14...+19°С, днем +20...+25°С.

Температурная карта Украины на 27 сентября. Фото: Метеопост

Погода во Львове 27 сентября

Во Львове будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температурные показатели ночью будут достигать +15...+17°С, днем +22...+24°С.

Сообщение Львовского центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области 27 сентября также будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем прогреется до высоких меток, а дождей не ожидают.

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