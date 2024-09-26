Прогноз погоди на завтра 27 вересня у Львові від синоптиків

Жінка тримає парасольку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода у Львові в п'ятницю, 27 вересня, буде хмарна з проясненнями. Також на жителів регіону очікує невеликий дощ, місцями з грозами.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода на Львівщині 27 вересня

У п'ятницю, 27 вересня, у Львівській області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі істотних опадів синоптики не передбачають, проте вранці та вдень буде невеликий дощ, місцями грози.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с,

подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +14...+19°С, вдень +20...+25 °С.

Температурна карта України на 27 вересня. Фото: Метеопост

Погода у Львові 27 вересня

У Львові також буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температурні показники вночі сягатимуть +15...+17 °С, вдень +22...+24 °С.

Допис Львівського центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині 27 вересня також буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень прогріється до високих позначок, а дощів не очікують.

Нещодавно ми робили репортаж, як у Києві зустрічають золоту осінь.