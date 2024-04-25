"Не я бью, верба бьет" сколько стоят букеты из ивы во Львове

Продажа веточок вербы во Львове сегодня, 25 апреля. Фото: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 28 апреля, украинцы в церквях будут освящать веточки вербы, а она будет означать, что уже за неделю — Пасха. Во Львове композиции из вербы продают возле рынков и церквей.

Новини.LIVE узнавали, сколько в этом году стоят веточки вербы.

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Стоимость букетов в этом году стартует от 50 грн до 250 грн. Как отмечают продавцы в комментарии Новини.LIVE, цена зависит от декорирования и высоты вербной ветви.

Продажа букетов с вербными веточками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Наиболее популярные — декорированные игрушечными кроликами и яйцами, а также цветочными композициями. Их стоимость на рынке — 150 грн.

Вербовые букеты — продажа во Львове. Фото: Новини.LIVE

За 100 грн можно купить пучок вербной ветви без декора, но с праздничной лентой.

Вербовые букеты с декором. Фото: Новини.LIVE

Самые популярные в этом году пушистая верба с праздничным декором. Продавцы за такой букет просят 250 грн.

Пушистая верба с декором. Фото: Новини.LIVE

Между тем, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла вторично реализуют социальный проект "Благотворительная верба".

Продажа вербы в храме. Фото: Новини.LIVE

Вербные композиции — в патриотическом стиле, декорированные сине-желтой лентой. Цены на такую вербу в храме — 50 грн и 70 грн за букет.

Букет из вербы. Фото: Новини.LIVE

Отцы храма просят приобрести благотворительную вербу, средства от продажи направят на нужды львовских бригад, которые воюют на фронте.

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