"Не я б'ю, верба б'є" скільки коштують букети з верби у Львові

З декором та українською символікою — яка вартість вербових галузок у Львові
Уже цієї неділі, 28 квітня, українці в церквах будуть освячувати вербу, а це означатиме, що вже за тижень — Великдень. У Львові композиції з верби продають біля ринків та церков.
Новини.LIVE дізнавались, скільки цього року коштують вербові гілочки.
Пухнасті, з декором та квітами
Вартість вербових букетів цього року стартує від 50 до 250 грн. Як зазначають продавчині у коментарі Новини.LIVE, ціна залежить від декорування та висоти вербової гілки.
Найбільш популярні — декоровані іграшковими кроликами та яйями, а також з квітковими композиціями. Їхня вартість на ринку — 150 грн.
За 100 грн можна придбати пучок вербової лози без декору, але із святковою стрічкою.
Найжорожчі цьогоріч гілки пухнастої верби зі святковим декором. Прдавчині за такий букет просять 250 грн.
Тим часом у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла вдруге реалізують соціальний проєкт "Благодійна верба".
Вербні композиції — у патріотичному стилі, декоровані синьо-жовтою стрічкою. Ціни на таку вербу у храмі — 50 грн та 70 грн.
Отці храму закликають придбати благодійну вербу, кошти від продажу спрямують на потреби львівських бригад, які воюють на фронті.
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