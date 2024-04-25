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З декором та українською символікою — яка вартість вербових галузок у Львові

25 квітня 2024 20:55
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
"Не я б'ю, верба б'є" скільки коштують букети з верби у Львові
Продаж вербових галузок у Львові сьогодні, 26 квітня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Уже цієї неділі, 28  квітня, українці в церквах будуть освячувати вербу, а це означатиме, що вже за тижень — Великдень. У Львові композиції з верби продають біля ринків та церков. 

Новини.LIVE дізнавались, скільки цього року коштують вербові гілочки. 

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Вартість вербових букетів цього року стартує від 50 до 250 грн. Як зазначають продавчині у коментарі Новини.LIVE, ціна залежить від декорування та висоти вербової гілки.

З декором та українською символікою — яка вартість вербових галузок у Львові - фото 1
Продаж верби у Львові. Фото: Новини.LIVE

Найбільш популярні — декоровані іграшковими кроликами та яйями, а також з квітковими композиціями. Їхня вартість на ринку — 150 грн.

З декором та українською символікою — яка вартість вербових галузок у Львові - фото 2
Вербові галузки  — продаж у Львові. Фото: Новини.LIVE

За 100 грн можна придбати пучок вербової лози без декору, але із святковою стрічкою.

З декором та українською символікою — яка вартість вербових галузок у Львові - фото 3
Вербові гілочки з декором. Фото: Новини.LIVE

Найжорожчі цьогоріч гілки пухнастої верби зі святковим декором. Прдавчині за такий букет просять 250 грн.

З декором та українською символікою — яка вартість вербових галузок у Львові - фото 4
Пухнаста верба з декором. Фото: Новини.LIVE

Тим часом у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла вдруге реалізують соціальний проєкт "Благодійна верба".

З декором та українською символікою — яка вартість вербових галузок у Львові - фото 5
Продаж верби у храмі. Фото: Новини.LIVE

Вербні композиції  — у патріотичному стилі, декоровані синьо-жовтою стрічкою. Ціни на таку вербу у храмі  — 50 грн та 70 грн. 

З декором та українською символікою — яка вартість вербових галузок у Львові - фото 6
Букет з верби. Фото: Новини.LIVE

Отці храму закликають придбати благодійну вербу, кошти від продажу спрямують на потреби львівських бригад, які воюють на фронті. 

Нагадаємо, ми раніше писали, які найкращі ідеї манікюру до Великодня-2024.

Також, ми писали, у скільки обійдеться великодній кошик цього року.

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Львів
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ринок
Великдень
ціни
Вербна неділя

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