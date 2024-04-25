"Не я б'ю, верба б'є" скільки коштують букети з верби у Львові

Продаж вербових галузок у Львові сьогодні, 26 квітня. Фото: Новини.LIVE

Уже цієї неділі, 28 квітня, українці в церквах будуть освячувати вербу, а це означатиме, що вже за тижень — Великдень. У Львові композиції з верби продають біля ринків та церков.

Новини.LIVE дізнавались, скільки цього року коштують вербові гілочки.

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Вартість вербових букетів цього року стартує від 50 до 250 грн. Як зазначають продавчині у коментарі Новини.LIVE, ціна залежить від декорування та висоти вербової гілки.

Продаж верби у Львові. Фото: Новини.LIVE

Найбільш популярні — декоровані іграшковими кроликами та яйями, а також з квітковими композиціями. Їхня вартість на ринку — 150 грн.

Вербові галузки — продаж у Львові. Фото: Новини.LIVE

За 100 грн можна придбати пучок вербової лози без декору, але із святковою стрічкою.

Вербові гілочки з декором. Фото: Новини.LIVE

Найжорожчі цьогоріч гілки пухнастої верби зі святковим декором. Прдавчині за такий букет просять 250 грн.

Пухнаста верба з декором. Фото: Новини.LIVE

Тим часом у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла вдруге реалізують соціальний проєкт "Благодійна верба".

Продаж верби у храмі. Фото: Новини.LIVE

Вербні композиції — у патріотичному стилі, декоровані синьо-жовтою стрічкою. Ціни на таку вербу у храмі — 50 грн та 70 грн.

Букет з верби. Фото: Новини.LIVE

Отці храму закликають придбати благодійну вербу, кошти від продажу спрямують на потреби львівських бригад, які воюють на фронті.

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