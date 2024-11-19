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Львов без света — графики отключений на сегодня

19 ноября 2024 00:20
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключений света во Львовской области 19 ноября
Энергетик чинит электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Во вторник, 19 ноября, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Во Львовской области плановые отключения электроэнергии продлятся с 06:00 до 23:00.

Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщили в пресс-службе "Львовоблэнерго".

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Графики отключения света во Львовской области на 19 ноября. Фото: Львовоблэнерго

Во "Львовоблэнерго" обнародовали графики почасовых отключений. Согласно этим графикам, всех потребителей разделили на шесть групп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

В общей сложности для каждой из этих групп в течение суток будут применять от трех до четырех часов отключений.

Как жители Львовщины могут узнать свою группу отключений

Проверить группу отключений можно:

  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram;
  • в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber;
  • в чат-боту "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram.

Также эту информацию можно посмотреть в личном кабинете на сайте "Львовоблэнерго".

Напомним, во вторник, 19 ноября, в Украине будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. Причиной ограничений являются удары по энергообъектам, которые россияне нанесли утром 17 ноября.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев объяснил, почему после воскресного обстрела труднее всего возобновить энергоснабжение в Одесской области. По его словам, ситуацию усложняют проблемы с распределением электроэнергии в регионе, которые существовали еще до полномасштабного вторжения.

электроэнергия Львовская область отключения света свет графики отключений света

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