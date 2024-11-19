Графіки відключень світла на Львівщині 19 листопада

Львів без світла — графіки відключень на сьогодні
У вівторок, 19 листопада, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 06:00 до 23:00.
Про це в понеділок, 18 листопада, повідомили у пресслужбі Львівобленерго.
Відключення світла на Львівщині 19 листопада
У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.
Загалом для кожної з цих груп протягом доби застосовуватимуть від трьох до чотирьох годин відключень.
Як жителі Львівщини можуть дізнатися свою групу відключень
Перевірити групу відключень можна:
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram;
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber;
- у чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram.
Також цю інформацію можна подивитися в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".
Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, в Україні діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Причиною обмежень є удари по енергооб'єктах, які росіяни завдали вранці 17 листопада.
Раніше експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, чому після недільного обстрілу найважче відновити енергопостачання на Одещині. За його словами, ситуацію ускладнюють проблеми з розподілом електроенергії в регіоні, які існували ще до повномасштабного вторгнення.
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