Енергетик лагодить електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

У вівторок, 19 листопада, в Україні діятимуть погодинні графіки відключення світла. У Львівській області планові відключення електроенергії триватимуть з 06:00 до 23:00.

Про це в понеділок, 18 листопада, повідомили у пресслужбі Львівобленерго.

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Графіки відключень світла на Львівщині 19 листопада. Фото: Львівобленерго

У "Львівобленерго" оприлюднили графіки погодинних відключень. Згідно із цими графіками, усіх споживачів поділили на шість груп: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2.

Загалом для кожної з цих груп протягом доби застосовуватимуть від трьох до чотирьох годин відключень.

Як жителі Львівщини можуть дізнатися свою групу відключень

Перевірити групу відключень можна:

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram;

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber;

у чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram.

Також цю інформацію можна подивитися в особистому кабінеті на сайті "Львівобленерго".

Нагадаємо, у вівторок, 19 листопада, в Україні діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Причиною обмежень є удари по енергооб'єктах, які росіяни завдали вранці 17 листопада.

Раніше експерт з енергетики Геннадій Рябцев пояснив, чому після недільного обстрілу найважче відновити енергопостачання на Одещині. За його словами, ситуацію ускладнюють проблеми з розподілом електроенергії в регіоні, які існували ще до повномасштабного вторгнення.