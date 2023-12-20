Из Украины пустые грузовики будут пропускать по специальной "єЧергою"

Очередь грузовиков на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Польские протестующие согласились относительно дополнительного въезда пустых грузовиков из нашей страны в Польшу путем отдельной "єЧерги" на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". По информации системы, движение пустых грузовиков должно начаться в полдень 20 декабря.

Об этом заявил лидер протестующих-перевозчиков Рафал Меклер на своей странице в Х, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также:

Как это будет работать

Он отметил, что такие шаги показывают прогресс, однако до сих пор далеки от решения "проблемы".

"Несмотря на то, что также открыт дополнительный пункт пропуска в Долгобичуве (без "єЧерги"), выезд из Украины все еще длится шесть дней", — подчеркнул Меклер.

Отмечается, что очередь состоится из 178 машин, на пропуск каждой уходит 40 минут.

Однако в обычной "єЧерзі" на этом пункте пропуска время ожидания составляет 15-16 дней с отметкой "очередь задерживается".

Что известно о блокаде границы по состоянию на сейчас

Известно, что 18 декабря польские перевозчики снова заблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Дорогуск — Ягодин".

В свою очередь польский журналист спросил Владимира Зеленского о том, наступит ли компромисс с его страной по поводу блокады на границе. Также он поинтересовался, как президент Украины видит отношения с Польшей и какие изменения нужны для этого. На что Зеленский ответил резко, заявив, что он "не тряпка", а защищает интересы своей страны.

Также новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском считает протесты польских перевозчиков на границе с Украиной виной предшественников. В настоящее время продолжается обсуждение решения этой проблемы.