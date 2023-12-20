З України порожні вантажівки пропускатимуть за спеціальною "єЧергою"

Черга вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Польські протестувальники погодилися щодо додаткового в'їзду порожніх вантажівок з нашої країни до Польщі шляхом окремої "єЧерги" на найбільшому пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". За інформацією системи, рух порожніх вантажівок має розпочатися у полудень 20 грудня.

Про це заявив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер на своїй сторінці в Х, пише Інтерфакс-Україна.

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Він зазначив, що такі кроки показують прогрес, проте досі є далекими від вирішення "проблеми".

"Попри те, що також відкрито додатковий пункт пропуску в Долгобичуві (без "єЧерги"), виїзд з України все ще триває шість днів", — наголосив Меклер.

Зазначається, що черга складається зі 178 машин, на пропуск кожної витрачається 40 хвилин.

Проте у звичайній "єЧерзі" на цьому пункті пропуску час очікування нині становить 15-16 днів із позначкою "черга затримується".

Що відомо про блокаду кордону станом на зараз

Відомо, що 18 грудня польські перевізники знову заблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Дорогуськ — Ягодин".

Своєю чергою польський журналіст запитав Володимира Зеленського про те, чи настане компроміс з його країною щодо блокади на кордоні. Також він поцікавився, як президент України бачить відносини з Польщею та які зміни для цього потрібні. На що Зеленський відповів різко, заявивши, що він "не тряпка", а захищає інтереси своєї країни.

Також новий уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском вважає протести польських перевізників на кордоні з Україною виною попередників. Наразі триває обговорення щодо розв'язання цієї проблеми.