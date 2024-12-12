Прогноз погоды во Львове 13 декабря - какой будет погода завтра

С ветром, но без осадков — какой будет погода во Львове завтра
Погода во Львове и области завтра, 13 декабря, будет облачной. Впрочем, синоптики отмечают, что существенных осадков не предполагается.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода во Львове 13 декабря
По данным синоптиков, во Львовской области облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью возможен слабый туман и гололедица. Водителей призывают быть осмотрительными на дорогах.
"Температура ночью 3 - 8°С мороза, днем 0 - 5°С мороза", — говорится в сообщении.
Также предупреждают о порывах ветра с юго-западного направления, скорость которого кое-где будет достигать 7-12 м/с.
В городе Львов ночью обещают от 4 до 6°С мороза, а днем от 0 до 2°С мороза.
Напомним, завтра, 13 декабря, синоптики предупреждают о сильном ветре в Харькове и области. Однако осадков не предполагается.
Как известно, по прогнозу синоптика Наталки Диденко 13 декабря погода в Украине будет ветреной и морозной из-за антициклона Ernst.
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