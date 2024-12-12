Прогноз погоды во Львове 13 декабря - какой будет погода завтра

Женщина гуляет под снегопадом. Фото: Варта 1

Погода во Львове и области завтра, 13 декабря, будет облачной. Впрочем, синоптики отмечают, что существенных осадков не предполагается.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове 13 декабря

По данным синоптиков, во Львовской области облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью возможен слабый туман и гололедица. Водителей призывают быть осмотрительными на дорогах.

"Температура ночью 3 - 8°С мороза, днем 0 - 5°С мороза", — говорится в сообщении.

Также предупреждают о порывах ветра с юго-западного направления, скорость которого кое-где будет достигать 7-12 м/с.

В городе Львов ночью обещают от 4 до 6°С мороза, а днем от 0 до 2°С мороза.

Напомним, завтра, 13 декабря, синоптики предупреждают о сильном ветре в Харькове и области. Однако осадков не предполагается.

Как известно, по прогнозу синоптика Наталки Диденко 13 декабря погода в Украине будет ветреной и морозной из-за антициклона Ernst.