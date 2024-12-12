Прогноз погоди у Львові 13 грудня - якою буде погода завтра

Жінка гуляє під снігопадом. Фото: Варта 1

Погода у Львові та області завтра, 13 грудня, буде хмарною. Втім, синоптики зазначають, що істотних опадів не передбачається.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові 13 грудня

За даними синоптиків, у Львівській області буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вночі можливий слабкий туман та ожеледь. Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

"Температура вночі -3...-8°С , вдень 0...-5°С", — йдеться у повідомленні.

Також попереджають про пориви вітру з південно-західного напрямку, швидкість якого подекуди сягатиме 7-12 м/с.

У місті Львів вночі обіцяють -4...-6 °С, а вдень — 0...-2 °С морозу.

Нагадаємо, завтра, 13 грудня, синоптики попереджають про сильний вітер у Харкові та області. Проте опадів не передбачається.

Як відомо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, 13 грудня погода в Україні буде вітряна та морозна через антициклон Ernst.