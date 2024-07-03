Обновление данных в ТЦК за 4000 - полиция задержала мужчину во Львовской области

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Во Львовской области задержали мужчину, который обещал призывникам за деньги обновить данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. При этом лицу не нужно было являться в ТЦК и проходить врачебную комиссию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в среду, 3 июля.

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Обещал обновление данных в ТЦК за деньги

Правоохранители выяснили, что злоумышленник за 4000 долларов обещал мужчине призывного возраста обновить военно-учетные данные без его присутствия в районном ТЦК и без прохождения ВВК.

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Его задержали при получении второй части "оплаты" в размере 2500 долларов. Деньги и другие вещественные доказательства причастности задержанного к незаконной схеме изъяты.

Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, за что мужчине грозит лишение свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Изъятые деньги. Фото: Нацполиция

Скриншот поста полиции

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили 47-летнего военнослужащего, который организовывал коррупционную схему избегания мобилизации.

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