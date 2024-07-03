Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow За 4000 долларов предлагал обновить данные в ТЦК — на Львовщине задержали организатора схемы arrow

За 4000 долларов предлагал обновить данные в ТЦК — на Львовщине задержали организатора схемы

3 июля 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обновление данных в ТЦК за 4000 - полиция задержала мужчину во Львовской области
Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области задержали мужчину, который обещал призывникам за деньги обновить данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. При этом лицу не нужно было являться в ТЦК и проходить врачебную комиссию.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в среду, 3 июля.

Читайте также:

Обещал обновление данных в ТЦК за деньги

Правоохранители выяснили, что злоумышленник за 4000 долларов обещал мужчине призывного возраста обновить военно-учетные данные без его присутствия в районном ТЦК и без прохождения ВВК.

null
Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Его задержали при получении второй части "оплаты" в размере 2500 долларов. Деньги и другие вещественные доказательства причастности задержанного к незаконной схеме изъяты.

null
Задержание злоумышленника. Фото: Нацполиция

Ему сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием, за что мужчине грозит лишение свободы от трех до восьми лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

null
Изъятые деньги. Фото: Нацполиция
null
Скриншот поста полиции

Напомним, в Одессе полицейские разоблачили 47-летнего военнослужащего, который организовывал коррупционную схему избегания мобилизации.

Также мы писали, что на границе задержали уклониста, который заявлял, что он "морской пехотинец".

военный призыв военный учет мобилизация повестки ВВК ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны