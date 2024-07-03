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За 4000 доларів пропонував оновити дані в ТЦК — на Львівщині затримали організатора схеми

3 липня 2024 16:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Оновлення даних в ТЦК за 4000 - поліція затримала чоловіка на Львівщині
Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області затримали чоловіка, який обіцяв призовникам за гроші оновити дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. При цьому, особі не треба було являтися до ТЦК та проходити лікарську комісію.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у середу, 3 липня.

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Правоохоронці з'ясували, що зловмисник за 4000 доларів обіцяв чоловіку призовного віку оновити військово-облікові дані без його присутності в районному ТЦК та без проходження ВЛК.

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Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Його затримали під час отримання другої частини "оплати" у розмірі 2500 доларів. Гроші та інші речові докази причетності затриманого до незаконної схеми вилучено.

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Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом, за що чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

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Вилучені гроші. Фото: Нацполіція
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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця, який організовував корупційну схему уникнення мобілізації. 

Також ми писали, що на кордоні затримали ухилянта, який заявляв, що він "морський піхотинець". 

військовий призов військовий облік мобілізація повістки ВЛК ТЦК та СП

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