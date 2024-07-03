Оновлення даних в ТЦК за 4000 - поліція затримала чоловіка на Львівщині

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

У Львівській області затримали чоловіка, який обіцяв призовникам за гроші оновити дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. При цьому, особі не треба було являтися до ТЦК та проходити лікарську комісію.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у середу, 3 липня.

Читайте також:

Обіцяв оновлення даних в ТЦК за гроші

Правоохоронці з'ясували, що зловмисник за 4000 доларів обіцяв чоловіку призовного віку оновити військово-облікові дані без його присутності в районному ТЦК та без проходження ВЛК.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Його затримали під час отримання другої частини "оплати" у розмірі 2500 доларів. Гроші та інші речові докази причетності затриманого до незаконної схеми вилучено.

Затримання зловмисника. Фото: Нацполіція

Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом, за що чоловіку загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, в Одесі поліцейські викрили 47-річного військовослужбовця, який організовував корупційну схему уникнення мобілізації.

Також ми писали, що на кордоні затримали ухилянта, який заявляв, що він "морський піхотинець".