Военного во Львове судили за получение взятки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области

Лычаковский районный суд Львова вынес приговор по делу и осудил военнослужащего за получение взятки за устройство мобилизованного в тыловую часть. Ему назначен штраф в размере 114 тысяч гривен и конфискация взятки.

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно данным следствия, стрелок Военной службы правопорядка получил 114 тысяч гривен от мобилизованного мужчины, обещая устроить его на службу в тыловую часть, расположенную в Ровенской или Львовской областях.

После получения денег в апреле 2024 года военнослужащий был задержан. Против него возбудили уголовное дело за злоупотребление влиянием. Обвиняемый заключил соглашение о признании вины с прокуратурой.

Решение суда

Суд, рассмотрев все доказательства, назначил военному штраф в размере 114 тысяч гривен и принял решение о конфискации этой суммы, полученной в качестве взятки, в пользу государства. Приговор еще может быть обжалован.

Напомним, на Волыни в поселке Ратное мужчина способствовал безосновательному исключению из военного учета 14 офицеров запаса. Суд назначил ему 17 тысяч гривен штрафа.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области суд рассматривал дело 34-летнего мужчины, уклонявшегося от военной службы. Мужчина получил повестку, но так и не явился в ТЦК.