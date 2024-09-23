Військового у Львові судили за отримання хабаря

Судове засідання. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області

Личаківський районний суд Львова виніс вирок у справі засудив військовослужбовця за отримання хабаря за влаштування мобілізованого до тилової частини. Йому призначили штраф у розмірі 114 тисяч гривень та конфіскацію хабаря.

Про це стало відомо з вироку, який було опубліковано у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з даними слідства, стрілець Військової служби правопорядку отримав 114 тисяч гривень від мобілізованого чоловіка, обіцяючи влаштувати його на службу в тилову частину, що розташована в Рівненській або Львівській областях

Після отримання грошей у квітні 2024 року військовослужбовець був затриманий. Проти нього порушили кримінальну справу за зловживання впливом. Обвинувачений уклав угоду про визнання провини з прокуратурою.

Рішення суду

Суд, розглянувши всі докази, призначив військовому штраф у розмірі 114 тисяч гривень і також ухвалив рішення про конфіскацію цієї суми, отриманої як хабар, на користь держави. Вирок ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, на Волині у селищі Ратне чоловік сприяв безпідставному виключенню з військового обліку 14 офіцерів запасу. Суд призначив йому 17 тисяч гривень штрафу.

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області суд розглядав справу 34-річного чоловіка, який ухилявся від військової служби. Чоловік отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК.