По прежнему адресу сайта Львовского облсовета рекламируются онлайн-казино

ЛОР уже обратилась по этому поводу в милицию. Фото: ЛОДА

По домену oblrada.lviv.ua, ранее принадлежавшему Львовскому областному совету, теперь публикуются материалы об онлайн-казино Украины. ЛОР уже обратилась по этому поводу в милицию.

Об этом информирует Запад.Нет.

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С 2015 года все государственные органы начали переход на домены gov. Окончательный переход на новый домен lvivoblrada.gov.ua произошел примерно в январе 2019 года. После этого старый домен некоторое время был неактивен и облсовет, вероятно, не оплатил право пользования.

На oblrada.lviv.ua теперь рекламируется онлайн-казино.

Фото: скрин с сайта oblrada.lviv.ua

Обычно по истечении срока действия домен несколько раз меняет свои статусы, и, после получения статуса pendingDelete [ожидает удаления], продлить его уже невозможно. В такой ситуации единственный выход – дождаться окончательного удаления домена из реестра и зарегистрировать его заново. По данным Web Archive, oblrada.lviv.ua перестал производить новые публикации в 2019 году, но активизировался уже в марте 2023 года.

Теперь по этому адресу — сайт "Облсовет Львов", публикующий "новости игровой индустрии Украины". На сайте можно найти публикации о борьбе с игровой зависимостью, благотворительность игорного бизнеса во время войны и рейтинги лучших онлайн-казино Украины.

Новые владельцы домена заявляют, что не проводят игры на деньги, не принимают оплату статей и других платежей, связанных с азартными играми. Материалы там якобы публикуются исключительно в информационных целях. При этом для обратной связи там используется физический адрес по ул. Винниченко, 18 - действующий адрес Львовского областного совета.

"В 2015 году вышло постановление КМУ о том, что все государственные органы должны быть на домене "gov". Львовский облсовет перешел на домен "gov" и от старого адреса мы отказались, оно свободно. Вероятно, его продали. Вчера нас тоже возмутило это ситуация ", — отметил пресс-секретарь ЛОР Владимир Телюк.

По его словам, Львовский облсовет обратился по этому поводу в правоохранительные органы, выясняющие обстоятельства. Облсовет возмутил, в частности, то, что внизу указан именно их адрес: ул. Винниченко, 18. Львовский облсовет к этому никакого отношения не имеет, никаких соглашений не заключал и этот домен не использует.

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