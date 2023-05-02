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За колишньою адресою сайту Львівської облради рекламуються онлайн-казино

2 травня 2023 18:13
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
За колишньою адресою сайту Львівської облради рекламуються онлайн-казино
ЛОР вже звернулась з цього приводу до правоохоронців. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

За доменом oblrada.lviv.ua, який раніше належав Львівській обласній раді, тепер публікуються матеріали про онлайн-казино України. ЛОР вже звернулась з цього приводу до правоохоронців.

Про це інфорумує Захід.Нет 

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Деталі 

З 2015 року усі державні органи почали перехід на домени gov. Остаточний перехід на новий домен lvivoblrada.gov.ua відбувся приблизно у січні 2019 року. Після цього старий домен деякий час був неактивним і облрада, ймовірно, не оплатила право користування.

На oblrada.lviv.ua тепер рекламуються онлайн-казино. Фото6 скрін з сайту oblrada.lviv.ua
На oblrada.lviv.ua тепер рекламуються онлайн-казино.
Фото: скрін з сайту  oblrada.lviv.ua

Зазвичай, після закінчення терміну дії, домен кілька разів міняє свої статуси, і, після отримання статусу pendingDelete [очікує на видалення], продовжити його вже неможливо. У такій ситуації єдиний вихід  — дочекатися остаточного видалення домену з реєстру і зареєструвати його заново. За даними Web Archive, oblrada.lviv.ua перестав робити нові публікації у 2019 році, але активізувався вже у березні 2023 року.

Тепер за цією адресою  — сайт "Облрада Львів", який публікує "новини ігрової індустрії України". На сайті можна знайти публікації про боротьбу з ігровою залежністю, благодійність грального бізнесу під час війни і рейтинги найкращих онлайн-казино України.

Нові власники домену заявляють, що нe проводять ігри нa гроші, нe приймають oплaту cтaвoк та інших плaтeжeй, пов’язаних із азартними іграми. Мaтeріaли там нібито публікуютьcя виключно в інфoрмaційних цілях. При цьому для зворотнього зв'язку там використовується фізична адреса на вул. Винниченка, 18  — чинна адреса Львівської обласної ради.

"У 2015 році вийшла постанова КМУ про те, що всі державні органи мають бути на домені "gov". Львівська облрада перейшла на домен "gov" і від старої адреси ми відмовилася, вона вільна. Ймовірно, її продали. Вчора нас теж обурила ця ситуація",  — зазначив прессекретар ЛОР Володимир Телюк.

За його словами, Львівська облрада звернулася з цього приводу в правоохоронні органи, які з’ясовують обставини. Облраду обурило, зокрема, те, що внизу вказана саме їх адреса: вул. Винниченка, 18. Львівська облрада до цього ніякого стосунку не має, ніяких угод не укладала і цей домен не використовує.

Нагадаємо, ми раніше писали, що мерія Праги опинилась під атакою російських хакерів. У Чехії кажуть, що це помста за допомогу Україні.

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