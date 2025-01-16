Арендатор не платил за землю во Львове — какое решение принял суд

Молоток судьи. Фото: УНИАН

В пользу Львовского горсовета суд взыскал более 2,8 млн грн с ООО. Это произошло, поскольку стройкомпания задолжала городскому совету за аренду четырех земельных участков.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Еще в 2018 году общество с ограниченной ответственностью заключило договор с Львовским городским советом об аренде земли. Речь идет о четырех участках общей площадью более 3,2 га на улице Стрыйской, 45. За пользование земельными участками, согласно договору, нужно было ежемесячно платить арендную плату. Однако с июня 2020 года по конец января 2024 года компания задолжала городу более 2,3 млн грн. Поэтому городской совет подал иск в суд, чтобы взыскать задолженность.

Изначально с ООО требовали взыскать основной долг, штраф, инфляционные потери и начисленные 3% годовых. Общая сумма составила более 5,4 млн грн. Однако во время суда представитель компании отметил, что задолженность рассчитали не правильно и попросил уменьшить размер штрафа в 10 раз от суммы основной задолженности.

Решение суда

Суд рассмотрел материалы дела и решил уменьшить сумму взыскания. Иск Львовского городского совета удовлетворили частично. ООО придется заплатить более 2,8 млн грн в течение 12 месяцев.

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