Орендар не платив за землю у Львові — яке рішення прийняв суд

Молоток судді. Фото: УНІАН

На користь Львівської міськради суд стягнув понад 2,8 млн грн з ТОВ. Це сталося, оскільки будкомпанія заборгувала міській раді за оренду чотирьох земельних ділянок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Ще у 2018 році товариство з обмеженою відповідальністю уклало договір з Львівською міською радою про оренду землі. Йдеться про чотири ділянки загальною площею понад 3,2 га на вулиці Стрийській, 45. За користування земельними ділянками, відповідно до договору, потрібно було щомісяця сплачувати орендну плату. Однак з червня 2020 року по кінець січня 2024 року компанія заборгувала місту понад 2,3 млн грн. Через це міська рада подала позов до суду, аби стягнути заборгованість.

Спочатку з ТОВ вимагали стягнути основний борг, штраф, інфляційні втрати та нараховані 3% річних. Загальна сума склала понад 5,4 млн грн. Однак під час суду представник компанії зазначив, що заборгованість розрахували не правильно й попросив зменшити розмір штрафу в 10 разів від суми основної заборгованості.

Рішення суду

Суд розглянув матеріали справи та вирішив зменшити суму стягнення. Позов Львівської міської ради задовольнили частково. ТОВ доведеться сплатити понад 2,8 млн грн протягом 12 місяців.

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