Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow За оренду землі у Львові не платили чотири роки — вирок суду arrow

За оренду землі у Львові не платили чотири роки — вирок суду

16 січня 2025 13:03
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Орендар не платив за землю у Львові — яке рішення прийняв суд
Молоток судді. Фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На користь Львівської міськради суд стягнув понад 2,8 млн грн з ТОВ. Це сталося, оскільки будкомпанія заборгувала міській раді за оренду чотирьох земельних ділянок.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Ще у 2018 році товариство з обмеженою відповідальністю уклало договір з Львівською міською радою про оренду землі. Йдеться про чотири ділянки загальною площею понад 3,2 га на вулиці Стрийській, 45. За користування земельними ділянками, відповідно до договору, потрібно було щомісяця сплачувати орендну плату. Однак з червня 2020 року по кінець січня 2024 року компанія заборгувала місту понад 2,3 млн грн. Через це міська рада подала позов до суду, аби стягнути заборгованість.

Спочатку з ТОВ вимагали стягнути основний борг, штраф, інфляційні втрати та нараховані 3% річних. Загальна сума склала понад 5,4 млн грн. Однак під час суду представник компанії зазначив, що заборгованість розрахували не правильно й попросив зменшити розмір штрафу в 10 разів від суми основної заборгованості.

Рішення суду

Суд розглянув матеріали справи та вирішив зменшити суму стягнення. Позов Львівської міської ради задовольнили частково. ТОВ доведеться сплатити понад 2,8 млн грн протягом 12 місяців.

Нагадаємо, Монобанк подав позов в суд на військового, який не оплатив кредит. Чоловік взяв у банку 80 тисяч гривень, але не зміг вчасно погасити борг.

В Одеській області розслідують справу щодо збитків через оренду приміщень Ренійського морського торгівельного порту. Слідчі припускають, що чиновники Фонду держмайна не забезпечили повернення майна.

збитки суд земля Львів судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Зарплати в мінусі — які професії постраждали найбільше у 2024

14:29 ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області — фото

14:28 На Харків суне снігова буря та мороз — прогноз погоди на завтра

14:27 Сховалася у ЗСУ, попалася на пияцтві — скандал з одеською суддею

14:12 Зеленський висловився про таємні переговори з Росією

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:59 Поромна переправа з Одещини до Румунії — де планують відкрити

13:58 Сирський зідзвонився з генералом США — про що йшлося

13:55 Атака безпілотників на Київ — у двох районах фіксують пошкодження

13:36 Зеленський пояснив, як далекобійна зброя впливає на бойові дії

13:33 Зеленський і Стармер у Києві вшанували полеглих захисників

14:30 Зарплати в мінусі — які професії постраждали найбільше у 2024

14:29 ЗСУ атакували нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області — фото

14:28 На Харків суне снігова буря та мороз — прогноз погоди на завтра

14:27 Сховалася у ЗСУ, попалася на пияцтві — скандал з одеською суддею

14:12 Зеленський висловився про таємні переговори з Росією

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:59 Поромна переправа з Одещини до Румунії — де планують відкрити

13:58 Сирський зідзвонився з генералом США — про що йшлося

13:55 Атака безпілотників на Київ — у двох районах фіксують пошкодження

13:36 Зеленський пояснив, як далекобійна зброя впливає на бойові дії

13:33 Зеленський і Стармер у Києві вшанували полеглих захисників

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво