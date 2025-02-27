Во Львове застройщик сдал не готовые квартиры — у Садового отреагировали

Дом во Львове, к которому не подвели коммуникации. Фото: ЛГС

Во Львовский городской совет обратились инвесторы ЖК "Lazur Sky" с жалобами на застройщика. Квартиры в доме должны были быть готовы еще два года назад, но пока к дому даже не подключены коммуникации.

Об этом сообщает Львовский горсовет в четверг, 27 февраля.

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Как отмечают в горсовете, люди ждали завершения строительства квартир седьмой секции еще два года назад. Застройщик получил деньги в полном объеме, но обещаний не сдержал. По словам заместителя городского головы Львова по градостроительству Любомира Зубача, недострой сдали в эксплуатацию. Сертификат о готовности выдала Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины, которая находится в Киеве.

"Почему-то я совсем не удивлен. Видимо, потому что это не первый такой случай. Просто хотел бы посмотреть, как бы в таком "готовом к эксплуатации" доме киевские чиновники пожили хотя бы неделю — без газа, воды, канализации и лифтов. Уже молчу, что это абсолютно не соответствует никаким нормам, требованиям — это фактически противозаконно", — подчеркнул Зубач.

Недостроенная многоэтажка во Львове. Фото: Львовский городской совет

Горсовет фактически не имеет юридического влияния на застройщика, поэтому может выступить разве что площадкой для переговоров. Дом в эксплуатацию принимали не городские службы.

"Единственный юридический путь — суд и правоохранительные органы. Но это долго и не факт, что успех в конце дела. Понимают это инвесторы, понимаем это и мы. Поэтому идем людям навстречу и пытаемся усадить застройщиков за стол переговоров. Хотя это не так уж и просто по определенным причинам", — рассказал заместитель городского головы.

Так выглядит многоэтажка внутри. Фото: Львовский городской совет

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