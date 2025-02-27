У Львові забудовник здав не готові квартири — у Садового відреагували

Будинок у Львові, до якого не підвели комунікації. Фото: ЛМР

До Львівської міської ради звернулися інвестори ЖК "Lazur Sky" зі скаргами на забудовника. Квартири у будинку мали бути готові ще два роки тому, але наразі до будинку навіть не під'єднано комунікації.

Про це повідомляє Львівська міськрада у четвер, 27 лютого.

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Як зазначають у міськраді, люди чекали на завершення будівництва квартир сьомої секції ще два роки назад. Забудовник отримав гроші у повному обсязі, але обіцянок не дотримався. За словами заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача, недобудову здали в експлуатацію. Сертифікат про готовність видала Державна інспекція архітектури та містобудування України, яка знаходиться у Києві.

"Чомусь я зовсім не здивований. Мабуть, тому що це не перший такий випадок. Просто хотів би подивитися, як би в такому "готовому до експлуатації" будинку київські чиновники пожили хоча б тиждень — без газу, води, каналізації і ліфтів. Вже мовчу, що це абсолютно не відповідає жодним нормам, вимогам — це фактично протизаконно", — наголосив Зубач.

Недобудована багатоповерхівка у Львові. Фото: Львівська міська рада

Міськрада фактично немає юридичного впливу на забудовника, тож може виступити хіба майданчиком для переговорів. Будинок в експлуатацію приймали не міські служби.

"Єдиний юридичний шлях — суд і правоохоронні органи. Та це довго і не факт, що успіх у кінці справи. Розуміють це інвестори, розуміємо це і ми. А тому йдемо людям назустріч і намагаємось всадити забудовників за стіл переговорів. Хоча це не так уже й просто з певних причин", — розповів заступник міського голови.

Такий вигляд має багатоповерхівка всередині. Фото: Львівська міська рада

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