Ракетный удар по СТО во Львове — 3 годовщина со дня атаки

Последствия удара по СТО во Львове 18 апреля 2022 года. Фото: bihus.info

Российская оккупационная армия 18 апреля 2022 года нанесла ракетный удар по станции технического обслуживания во Львове. Тогда погибли семь человек. Сегодня исполняется третья годовщина со дня трагедии.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Российская ракета попала по СТО во Львове 18 апреля 2022 года. Удар произошел около 08:30 после объявленной воздушной тревоги.

Коллаж Новини.LIVE

В то утро россияне выпустили четыре ракеты: три по объектам военной инфраструктуры, одну — по гражданскому объекту. Погибли семь человек, еще 11 — получили ранения.

Напомним, сегодня, 18 апреля, российские войска выпустили ракеты на Харьков. В одном из районов города повреждены по меньшей мере 14 домов. Пострадало почти 100 человек, также есть погибший.

Кроме того, РФ ударила по цеху в Сумах, где выпекали паски. Погиб предприниматель.