Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Загинуло 7 людей — третя річниця ракетного удару по СТО у Львові arrow

Загинуло 7 людей — третя річниця ракетного удару по СТО у Львові

18 квітня 2025 14:17
Карина Приходько - Редактор
Ракетний удар по СТО у Львові — 3 річниця з дня атаки
Наслідки удару по СТО у Львові 18 квітня 2022 року. Фото: bihus.info
Карина Приходько - Редактор

Російська окупаційна армія 18 квітня 2022 року завдала ракетного удару по станції технічного обслуговування у Львові. Тоді загинуло семеро людей. Сьогодні виповнюється третя річниця з дня трагедії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Удар по СТО у Львові 2022 року

Російська ракета влучила по СТО у Львові 18 квітня 2022 року. Удар стався близько 08:30 після оголошеної повітряної тривоги. 

Удар по СТО у Львові 2022 року
Колаж Новини.LIVE

Того ранку росіяни випустили чотири ракети: три по об'єктах військової інфраструктури, одну — по цивільному об’єкту. Загинули семеро людей, ще 11 — отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, російські війська випустили ракети на Харків. В одному із районів міста пошкоджено щонайменше 14 будинків. Постраждало майже 100 людей, також є загиблий. 

Крім того, РФ вдарила по цеху в Сумах, де випікали паски. Загинув підприємець. 

Львів обстріли війна в Україні ракетний удар загиблі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама