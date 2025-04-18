Ракетний удар по СТО у Львові — 3 річниця з дня атаки

Наслідки удару по СТО у Львові 18 квітня 2022 року. Фото: bihus.info

Російська окупаційна армія 18 квітня 2022 року завдала ракетного удару по станції технічного обслуговування у Львові. Тоді загинуло семеро людей. Сьогодні виповнюється третя річниця з дня трагедії.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Удар по СТО у Львові 2022 року

Російська ракета влучила по СТО у Львові 18 квітня 2022 року. Удар стався близько 08:30 після оголошеної повітряної тривоги.

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Того ранку росіяни випустили чотири ракети: три по об'єктах військової інфраструктури, одну — по цивільному об’єкту. Загинули семеро людей, ще 11 — отримали поранення.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, російські війська випустили ракети на Харків. В одному із районів міста пошкоджено щонайменше 14 будинків. Постраждало майже 100 людей, також є загиблий.

Крім того, РФ вдарила по цеху в Сумах, де випікали паски. Загинув підприємець.