Трамп угрожает России санкциями — удастся ли остановить войну в Украине 2025

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сегодня, 8 августа, истекает ультиматум, который 45-й президент США Дональд Трамп поставил России. Если Путин не согласится прекратить огонь в Украине, Трамп обещает ввести новые, более жесткие санкции против РФ.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, стоит ли ожидать реальных действий, или это лишь политическая игра.

Реклама

Читайте также:

Усилит ли Трамп санкции против России

Большинство опрошенных относятся к заявлениям Трампа скептически. Люди считают, что подобные ультиматумы больше похожи на политическую игру, чем на реальные шаги, способные изменить ход войны. Некоторые прямо говорят, что это очередные громкие обещания, которые ничем не закончатся. Другие же признают: даже если санкции и будут, их эффект вряд ли будет ощутимым в ближайшее время.

"Он говорил, что за 24 часа прекратит войну, как только его изберут. Но имеем, что имеем. Зная Трампа, он не очень спешит что-то делать против России", — говорит девушка.

"Очень хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Не для того, чтобы кого-то наказать, а чтобы прекратили стрелять. Если санкции помогут — то почему бы и нет", — делится мыслями женщина.

"Я думаю, что это никак не отразится на нас. Он, возможно, что-то и усилит, но одновременно — где-то ослабится", — добавляет мужчина.

"Не усилит. Потому что это только разговоры. Это уже тянется больше, чем полгода. Они просто защищают свои интересы и прикрываются этой войной", — возмущается женщина.

Напомним, мы ранее писали, из-за чего Трамп пригрозил Индии.

Мы также писали, как санкции Трампа против России повлияют на Китай.