Головна Львів Заява Трампа про санкції — чи вірять львів'яни у рішучість

Заява Трампа про санкції — чи вірять львів'яни у рішучість

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 13:30
Трамп погрожує Росії санкціями — чи вдасться зупинити війну в Україні 2025
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сьогодні, 9 серпня, спливає ультиматум, який 45-й президент США Дональд Трамп поставив Росії. Якщо Путін не погодиться припинити вогонь в Україні, Трамп обіцяє запровадити нові, жорсткіші санкції проти РФ. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи варто очікувати реальних дій, чи це лише політична гра.

Чи посилить Трамп санкції проти Росії

Більшість опитаних ставляться до заяв Трампа скептично. Люди вважають, що подібні ультиматуми більше схожі на політичну гру, аніж на реальні кроки, здатні змінити хід війни. Дехто прямо говорить, що це чергові гучні обіцянки, які нічим не закінчаться. Інші ж визнають: навіть якщо санкції й будуть, їхній ефект навряд чи буде відчутним найближчим часом. 

"Він говорив, що за 24 години припинить війну, як тільки його оберуть. Але маємо, що маємо. Знаючи Трампа, він не дуже спішить щось робити проти Росії", — каже дівчина.

"Дуже хотілося б, щоб це сталося якнайшвидше. Не для того, щоб когось покарати, а щоб припинили стріляти. Якщо санкції допоможуть — то чому б і ні", — ділиться думками жінка.

"Я думаю, що це ніяк не відобразиться на нас. Він, можливо, щось і посилить, але водночас — десь послабиться", —  додає чоловік.

"Не посилить. Тому що це тільки розмови. Це вже тягнеться більше, ніж пів року. Вони просто захищають свої інтереси і прикриваються цією війною",— обурюється пані зі Львова.

Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
