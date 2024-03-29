Мероприятие под ударом БпЛА – сильные взрывы во Львовской области

Дым после взрыва в городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы во Львовской области сейчас 29 марта - результат работы сил противовоздушной обороны. Регион и соседние атакуют вражеские "шахеды".

Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

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Взрывы во Львовской области 29 марта

"На Львовщине работает ПВО. Сохраняем информационную тишину!" – отметил Козицкий.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Перед взрывами глава Львовской ОВО призвал жителей Стрыя и Стрыйского района быть осторожными, в свою очередь Воздушные силы предупреждали о движении беспилотника в сторону Стрыйского района.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога уже более четырех часов продолжается в Украине. В областях то объявляют опасность, то снова отбой. Сейчас идет угроза ударных беспилотников и применение авиационных средств поражения.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:17. Воздушные силы призывают осторожничать жителей Стрыя.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Козицкий тоже сообщает о полете беспилотников в сторону Стрыйского района.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

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