Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Мероприятие под ударом БпЛА – сильные взрывы во Львовской области arrow

Мероприятие под ударом БпЛА – сильные взрывы во Львовской области

29 марта 2024 02:54
обновлено: 03:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мероприятие под ударом БпЛА – сильные взрывы во Львовской области
Дым после взрыва в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы во Львовской области сейчас 29 марта - результат работы сил противовоздушной обороны. Регион и соседние атакуют вражеские "шахеды".

Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

Читайте также:

Взрывы во Львовской области 29 марта

"На Львовщине работает ПВО. Сохраняем информационную тишину!" – отметил Козицкий.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Перед взрывами глава Львовской ОВО призвал жителей Стрыя и Стрыйского района быть осторожными, в свою очередь Воздушные силы предупреждали о движении беспилотника в сторону Стрыйского района.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога уже более четырех часов продолжается в Украине. В областях то объявляют опасность, то снова отбой. Сейчас идет угроза ударных беспилотников и применение авиационных средств поражения.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:17. Воздушные силы призывают осторожничать жителей Стрыя.

Мероприятие под ударом БпЛА – сильные взрывы во Львовской области - фото 5
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Козицкий тоже сообщает о полете беспилотников в сторону Стрыйского района.

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу главы Львовской ОВА Максима Козицкого

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом