Мероприятие под ударом БпЛА – сильные взрывы во Львовской области
Взрывы во Львовской области сейчас 29 марта - результат работы сил противовоздушной обороны. Регион и соседние атакуют вражеские "шахеды".
Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.
Взрывы во Львовской области 29 марта
"На Львовщине работает ПВО. Сохраняем информационную тишину!" – отметил Козицкий.
Перед взрывами глава Львовской ОВО призвал жителей Стрыя и Стрыйского района быть осторожными, в свою очередь Воздушные силы предупреждали о движении беспилотника в сторону Стрыйского района.
Воздушная тревога уже более четырех часов продолжается в Украине. В областях то объявляют опасность, то снова отбой. Сейчас идет угроза ударных беспилотников и применение авиационных средств поражения.
Обновлено 03:17. Воздушные силы призывают осторожничать жителей Стрыя.
Козицкий тоже сообщает о полете беспилотников в сторону Стрыйского района.
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