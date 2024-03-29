Захід під ударом БпЛА — сильні вибухи в Львівській області

Дим після вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи у Львівській області зараз 29 березня є результатом роботи сил протиповітряної оборони. Регіон та сусідні атакують ворожі "шахеди".

Про це повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

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"На Львівщині працює ППО. Зберігаємо інформаційну тишу!" — зазначив Козицький.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Повітряна тривога вже понад чотири години продовжується в Україні. В областях то оголошують небезпеку, то повторно відбій. Наразі триває загроза ударних безпілотників та застосування авіаційних засобів ураження.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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