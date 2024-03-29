Захід під ударом БпЛА — сильні вибухи в Львівській області
29 березня 2024 02:54
оновлено: 03:01
Дим після вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи у Львівській області зараз 29 березня є результатом роботи сил протиповітряної оборони. Регіон та сусідні атакують ворожі "шахеди".
Про це повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.
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"На Львівщині працює ППО. Зберігаємо інформаційну тишу!" — зазначив Козицький.
Повітряна тривога вже понад чотири години продовжується в Україні. В областях то оголошують небезпеку, то повторно відбій. Наразі триває загроза ударних безпілотників та застосування авіаційних засобів ураження.
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