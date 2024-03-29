Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Захід під ударом БпЛА — сильні вибухи в Львівській області arrow

Захід під ударом БпЛА — сильні вибухи в Львівській області

29 березня 2024 02:54
оновлено: 03:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Захід під ударом БпЛА — сильні вибухи в Львівській області
Дим після вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи у Львівській області зараз 29 березня є результатом роботи сил протиповітряної оборони. Регіон та сусідні атакують ворожі "шахеди".

Про це повідомляє очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Читайте також:

Вибухи у Львівській області 29 березня

"На Львівщині працює ППО. Зберігаємо інформаційну тишу!" — зазначив Козицький.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Львівської ОВА Максима Козицького

Повітряна тривога вже понад чотири години продовжується в Україні. В областях то оголошують небезпеку, то повторно відбій. Наразі триває загроза ударних безпілотників та застосування авіаційних засобів ураження.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом