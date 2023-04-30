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Залужный приехал во Львов

30 апреля 2023 18:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Залужный приехал во Львов
Андрей Садовый и Валерий Залужный во Львове. Фото: Андрей Садовый
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

С визитом посетил Львов главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Там он встретился с мэром города Андреем Садовым.

Соответствующие фото 30 апреля опубликовал городской голова Львова Андрей Садовый.

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"После этой встречи есть что вспомнить, но нечего рассказать. Пока", — отметил Садовый.

Залужный посетил Ратушу, где встретился с городским головой.

Также главком ВСУ ознакомился с работой реабилитационного центра "Несокрушимые" во Львове.

Садовый и Залужный во время встречи во Львове. Фото: Андрей Садовый
Садовый и Залужный во время встречи во Львове. Фото: Андрей Садовый
Валерий Залужный во время визита во Львов. Фото: Андрей Садовый
Валерий Залужный во время визита во Львов. Фото: Андрей Садовый

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подписал автограф городскому председателю Днепра Борису Филатову, чтобы помочь собрать средства на рации для военных на передовой. На благородное дело Филатова побудила жена.

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