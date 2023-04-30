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Залужний приїхав до Львова

30 квітня 2023 18:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Залужний приїхав до Львова
Андрій Садовий та Валерій Залужний у Львові. Фото: Андрій Садовий
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Із візитом до Львова завітав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Там він зустрівся з мером міста Андрієм Садовим. 

Відповідні фото 30 квітня опублікував міський голова Львова Андрій Садовий.

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Що відомо

"Після цієї зустрічі маємо що згадати, але не маємо що розказати. Поки що", — зазначив Садовий.

Залужний завітав у Ратушу, де зустрівся з міським головою.

Також головком ЗСУ ознайомився з роботою реабілітаційного центру "Незламні" у Львові.

Садовий та Залужний під час зустрічі у Львові. Фото: Андрій Садовий
Садовий та Залужний під час зустрічі у Львові. Фото: Андрій Садовий
Валерій Залужний під час візиту у Львів. Фото: Андрій Садовий
Валерій Залужний під час візиту у Львів. Фото: Андрій Садовий

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав автограф міському голові Дніпра  Борису Філатову, щоб допомогти зібрати кошти на рації для військових на передовій. На благородну справу Філатова спонукала дружина.

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