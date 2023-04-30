Залужний приїхав до Львова
Із візитом до Львова завітав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Там він зустрівся з мером міста Андрієм Садовим.
Відповідні фото 30 квітня опублікував міський голова Львова Андрій Садовий.
Що відомо
"Після цієї зустрічі маємо що згадати, але не маємо що розказати. Поки що", — зазначив Садовий.
Залужний завітав у Ратушу, де зустрівся з міським головою.
Також головком ЗСУ ознайомився з роботою реабілітаційного центру "Незламні" у Львові.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підписав автограф міському голові Дніпра Борису Філатову, щоб допомогти зібрати кошти на рації для військових на передовій. На благородну справу Філатова спонукала дружина.