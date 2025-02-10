Залужный посетил Украинский католический университет во Львове — фото

Посол Украины в Британии Валерий Залужный. Фото: Telegram/Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный посетил Украинский католический университет во Львове. Там он встретился и пообщался со студентами.

Об этом Залужный сообщил в Telegram в понедельник, 10 февраля.

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"Я люблю встречаться со студентами — такое общение всегда заряжает позитивом и усиливает веру в будущее. Это был очень взрослый разговор в Украинском Католическом университете. Острые вопросы, откровенные ответы", — говорится в сообщении.

Валерий Залужный и студенты. Фото: Telegram/Валерий Залужный

Студенты УКУ. Фото: Telegram/Валерий Залужный

Залужный уточнил, что основной темой была война и то, что ждет Украину. По его словам, это уже новая война на истощение, поэтому нам надо искать новые подходы, чтобы не просто выжить, но и победить. В то же время он считает, что в войне надо проявлять лидерство и брать на себя ответственность: нужна решительность, мало времени и работа происходит в уже созданной команде.

Студенты УКУ. Фото: Telegram/Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Telegram/Валерий Залужный

"Меня много спрашивали о временах, когда я был Главнокомандующим ВСУ. Как тогда, так и сейчас мои принципы не изменились: помни о людях, помни о себе, помни о работе, которую надо сделать. Человечность и добродетели. И конечно же, единство", — добавил посол.

Скриншот поста Залужного

Напомним, уже больше года, как Залужный ушел с должности Главнокомандующего ВСУ и стал послом в Великобритании.

А 5 февраля Залужный сопровождал главу МИД Великобритании Дэвида Ламми во время его визита в Украину.