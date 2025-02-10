Залужний відвідав Український католицький університет у Львові — фото

Залужний зустрівся зі студентами в Католицькому університеті
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відвідав Український католицький університет у Львові. Там він зустрівся та поспілкувався зі студентами.
Про це Залужний повідомив у Telegram у понеділок, 10 лютого.
Візит Залужного до УКУ
"Я люблю зустрічатися зі студентами — таке спілкування завжди заряджає позитивом і посилює віру в майбутнє. Це була дуже доросла розмова в Українському Католицькому університеті. Гострі питання, відверті відповіді", — йдеться у повідомленні.
Залужний уточнив, що основною темою була війна і те, що чекає на Україну. За його словами, це вже нова війна на виснаження, тому нам треба шукати нові підходи, аби не просто вижити, а й перемогти. Водночас він вважає, що у війні треба проявляти лідерство і брати на себе відповідальність: потрібна рішучість, обмаль часу та робота відбувається у вже створеній команді.
"Мене багато питали про часи, коли я був Головнокомандувачем ЗСУ. Як тоді, так і зараз мої принципи не змінилися: пам’ятай про людей, пам’ятай про себе, пам’ятай про роботу, яку треба зробити. Людяність та чесноти. І звичайно ж, єдність", — додав посол.
Нагадаємо, вже понад рік, як Залужний пішов з посади Головнокомандувача ЗСУ та став послом у Великій Британії.
А 5 лютого Залужний супроводжував голову МЗС Британії Девіда Ламмі під час його візиту до України.
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