Залужный обратился к студентам Львовского национального университета имени Ивана Франко

Экс-глава ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Валерий Залужный/Telegram

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный пообщался со студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он отметил, что среди нынешней молодежи — будущие президенты и премьеры Украины

Соответствующее видео Залужный опубликовал на своей странице в Telegram в пятницу, 28 марта.

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Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил перед студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он отметил, что среди молодежи могут быть будущие лидеры страны, которые будут определять ее курс уже через 20 лет.

Кроме того, Залужный сказал, что именно они будут строить Украину и определять курс государства уже через 10 лет.

"Молодежь, которая сейчас находится даже в этом классе, должна понять главное. Смотрите, сейчас здесь, где-то среди вас сидит будущий премьер-министр, который будет решать, какой будет экономика через 20 лет", — сказал бывший главком.

Также он отметил, что возможно, среди студентов находится будущий президент Украины, или председатель Верховной Рады. Залужный акцентировал на том, что именно молодежь будет строить наше государство.

"Смотрите, у вас нет другого выхода. Вы, именно вы, будете строить это государство. Никого не слушайте. Никто не должен вам вчухать, навязать какую-то мысль о том, что кто-то может это сделать за вас, вы только вот руки поднимите и скажите нет. Это все придется вам делать. Увидите. Через 10 лет буквально вы возглавите огромной коллектив. Вам надо будет решать, какое зерно выращивать, как его продавать, какие границы будут открыты, какие будут закрыты. Вот вы должны думать об этом", — обратился Залужный к студентам.

Действующий посол сказал, что если молодежи не будет в этой стране, то она просто прекратит свое существование. По его словам, будущее Украины абсолютно зависит от молодежи.

"Конечно, возможно, государство где-то несправедливо сегодня к вам. Возможно. Есть определенные ограничения, но вы должны благодарить Бога, благодарить солдат, которые сейчас в окопах дают вам шанс, чтобы находится вот здесь, учиться, набираться знаний и быть готовыми вступить в будущее. Это очень-очень важно. Оно ваше абсолютно, вы не должны отказываться от него. Потому что все будет зависеть только от вас", — подытожил нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Напомним, что недавно Залужный принял участие в открытии специального центра, который занимается опекой над украинскими большими кошками.

Кроме того, бывший главком ВСУ сделал заявление относительно позиции Украины на международной арене.