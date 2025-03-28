Залужний звернувся до студентів Львівського національного університету імені Івана Франка

Ексголовком ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Валерій Залужний/Telegram

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний поспілкувався зі студентами Львівського національного університету імені Івана Франка. Він зазначив, що серед теперішньої молоді — майбутні президенти та прем’єри України.

Відповідне відео Залужний опублікував на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 28 березня.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний виступив перед студентами Львівського національного університету імені Івана Франка. Він зазначив, що серед молоді можуть бути майбутні лідери країни, які визначатимуть її курс уже через 20 років.

Крім того, Залужний сказав, що саме вони будуватимуть Україну та визначатимуть курс держави вже за 10 років.

"Молодь, яка зараз знаходиться навіть у цьому класі, має зрозуміти головне. Дивіться, зараз тут, десь серед вас сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, якою буде економіка через 20 років", — сказав колишній головком.

Також він зазначив, що можливо, серед студентів знаходиться майбутній президент України, або голова Верховної Ради. Залужний акцентував на тому, що саме молодь будуватиме нашу державу.

"Дивіться, у вас немає іншого виходу. Ви, саме ви, будете будувати цю державу. Нікого не слухайте. Ніхто не має вам вчухати, нав'язати якусь думку про те, що хтось може це зробити за вас, ви тільки ось руки підніміть і скажіть ні. Це все прийдеться вам робити. Побачите. Через 10 років буквально ви очолите величезній колектив. Вам треба буде вирішувати, яке зерно вирощувати, як його продавати, які кордони будуть відкрити, які будуть закриті. Ось ви маєте думати про це", — звернувся Залужний до студентів.

Чинний посол сказав, що якщо молоді не буде у цій країні, то вона просто припинить своє існування. За його словами, майбутнє України абсолютно залежить від молоді.

"Звісно, можливо, держава десь несправедлива сьогодні до вас. Можливо. Є певні обмеження, але ви маєте дякувати Богу, дякувати солдатам, які зараз в окопах дають вам шанс, щоби знаходиться ось тут, вчитися, набиратися знань і бути готовими вступити в майбутнє. Це дуже-дуже важливо. Воно ваше абсолютно, ви не маєте відмовлятися від нього. Тому що все буде залежати тільки від вас", — підсумував нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Нагадаємо, що нещодавно Залужний взяв участь у відкритті спеціального центру, який займається опікою над українськими великими кішками.

Крім того, колишній головком ЗСУ зробив заяву щодо позиції України на міжнародній арені.