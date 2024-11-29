Главная елка Львова — как украсят новогоднюю красавицу

Установка елки в центре Львова. Фото иллюстративное: portal.lviv.ua

Праздничная елка во Львове в этом году будет высотой 16 метров и возрастом 20 лет. Такую зеленую красавицу городу подарила семья Подворных.

Об этом сообщила начальник управления коммуникации департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета Кристина Процак в пятницу, 29 ноября.

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Кристина Процак рассказала историю дерева, подаренного городу. Елку посадили еще 20 лет назад. Анна Подворная нашла сломанный саженец у дороги и вместе с мужем усадила его.

"Годами оно росло, становясь настоящей гордостью семьи. Сегодня это величественное 16-метровое дерево из села Бирки украсит центральную площадь Львова", — отметила Кристина Процак.

Пост Кристины Процак о елке. Фото: скриншот

Елку во Львове зажгут 5 декабря в 18:00. В этом году праздничная красавица будет украшена только световой иллюминацией, а вместо традиционной звезды на ее верхушке будет стоять противотанковый "еж". По словам Процак, это символ несокрушимости и силы.

"Иллюминация, закупленная еще в 2018 году, экономна, а на установку дерева из городского бюджета средств не выделяется. В день открытия вместе с хором "Гомін" город споет колядки, чтобы начать праздничный сезон в камерной и уютной атмосфере", — сообщила представительница горсовета.

Елка, которую семья Подворных подарила Львову. Фото: Кристина Процак/Facebook

Напомним, в Одессе уже открылась первая локация по продаже елок. Цены немаленькие, но покупателей это не останавливает.

На одной из станций в Харькове установили елку. Подключили праздничную иллюминацию и декор.