Головна ялинка Львова — як прикрасять новорічну красуню

Встановлення ялинки у центрі Львова. Фото ілюстративне: portal.lviv.ua

Святкова ялинка у Львові цьогоріч буде висотою 16 метрів та віком аж 20 років. Таку зелену красуню місту подарувала родина Підвірних.

Про це повідомила начальниця управління комунікації департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради Христина Процак у п'ятницю, 29 листопада.

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Христина Процак розповіла історію дерева, яке подарували місту. Ялинку посадили ще 20 років тому. Ганна Підвірна знайшла поламаний саджанець біля дороги та разом з чоловіком посадила його.

"Роками воно росло, стаючи справжньою гордістю родини. Сьогодні це величне 16-метрове дерево зі села Бірки прикрасить центральну площу Львова", — зазначила Христина Процак.

Пост Христини Процак про ялинку. Фото: скриншот

Ялинку у Львові засвітять 5 грудня о 18:00. Цьогоріч святкова красуня буде прикрашена лише світловою ілюмінацією, а замість традиційної зірки на її верхівці стоятиме протитанковий "їжак". За словами Процак, — це символ незламності та сили.

"Ілюмінація, закуплена ще у 2018 році, є економною, а на встановлення дерева з міського бюджету коштів не виділяється. У день відкриття разом із хором "Гомін" місто заспіває колядки, щоб розпочати святковий сезон у камерній і затишній атмосфері", — повідомила представниця міськради.

Ялинка, яку родина Підвірних подарувала Львову. Фото: Христина Процак/Facebook

Нагадаємо, в Одесі вже відкрилася перша локація з продажу ялинок. Ціни не маленькі, але покупців це не зупиняє.

На одній зі станцій у Харкові встановили ялинку. Вже підключили святкову ілюмінацію та декор.