Прогноз погоды во Львове на пятницу, 25 октября

Люди гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 25 октября, на территории Львовской области прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ветер в течение дня будет менять направление с западного на юго-восточное со скоростью 5-10 м/с.

Об этом сообщает Львовский РЦГМ.

Читайте также:

Прогноз погоды на 25 октября

В ночные и утренние часы наблюдается туман, видимость которого на расстоянии 200-500 метров, что может усложнить движение на дорогах. Также на отдельных участках возможность гололедица и слабый гололед.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -3°C до +2°C, днем теплее, до +13...+18°C. Во Львове ночью температура опустится до -2 °C, днем будет от +14 °C до +16 °C. Из-за погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, 25 октября в Одессе будет прохладная погода без осадков и сильного ветра. Столбики термометров днем будут показывать +14...+16 °С.

Мы сообщали, что в Киевской области 25 октября ожидается облачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днем в столице будет +13 °C.